Экс-министр финансов Литвы: наша главная угроза – нищее общество

Вильнюс, , 13:30 — REGNUM Экс-министр финансов Литвы, член фракции Социал-демократической партии Литвы — единственной парламентской партии, которая сегодня, 10 сентября, отказалась подписывать соглашение о наращивании финансирования обороны — Раса Будбергите, комментируя отказ партии подписывать соглашение о наращивании вооружения, напомнила, что в литовской национальной стратегии безопасности главными угрозами названы социальный разрыв населения и угроза нищеты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Я удивлена, что такие политические договорённости так легко подписываются даже не обсудив, а какая ситуация будет в нашей экономике, с нашей экономической безопасностью, что нас ждёт в 2030 году», — сказала политик.

По её словам, финансируя в приоритетном порядке систему обороны, остальные важнейшие сферы жизнедеятельности страны брошены в «хронической нужде».

«Всей системе образования Литвы мы выделяем 5,6% от ВВП, на социальные нужды — 15,4% от ВВП, но и этот показатель чрезвычайно низкий, учитывая, что средний показатель по ЕС — 20%. Финансирование здравоохранения у нас, к сожалению, также одно из самых худших в Евросоюзе», — добавила Будбергите.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 10 сентября, лидеры парламентских фракций подписали национальное соглашение об увеличении финансирования обороны до 2,5% от ВВП до 2030 года и введения всеобщей воинской повинности с 2022 года. Соглашение подписали: Союз крестьян и зелёных Литвы, «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы (консерваторы), Саюдис либералов Литвы, Социал-демократическая партия труда, Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей. Единственным исключением стала только Социал-демократическая партия Литвы.