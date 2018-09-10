Вячеслав Володин поздравил избранных депутатов Госдумы

Москва, , 13:23 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил кандидатов в депутаты нижней палаты парламента, набравших на выборах 9 сентября большинство голосов, сообщила пресс-служба Госдумы.

«Хочу поздравить наших будущих коллег, избиравшихся в семи одномандатных округах и получивших поддержку своих избирателей. После подведения Центральной избирательной комиссией итогов выборов, они начнут работу в Государственной Думе», — сказал Володин.

Он отметил, что «выборы были конкурентными».

"На каждый мандат депутата Госдумы претендовали пять и более кандидатов. Победителей определили избиратели. Выбрали тех, кто больше работал в округе, встречался с гражданами, вникал в проблемы людей и находил необходимые решения», — сказал спикер Госдумы.

Володин отметил, что «кандидаты, победившие на выборах в одномандатных округах, представляют разные политические партии, но объединяет их одно — интересы избирателей и нашей страны».

Володин поздравил Ольгу Алимову (КПРФ, Саратовский одномандатный избирательный округ №163, Саратовская область), Сергея Веремеенко («Единая Россия», Заволжский одномандатный избирательный округ №180, Тверская область), Андрея Кузьмина (ЛДПР, Амурский одномандатный избирательный округ №71, Амурская область), Евгения Примакова («Единая Россия», Балашовский одномандатный избирательный округ №165, Саратовская область), Дмитрия Сватковского («Единая Россия», Нижегородский одномандатный избирательный округ №129, Нижегородская область), Александра Хинштейна («Единая Россия», Самарский одномандатный избирательный округ №158, Самарская область), Александра Ярошука («Единая Россия», Центральный одномандатный избирательный округ №98, Калининградская область).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России прошло порядка 4,75 тыс. кампаний разных уровней, в списки для голосования были внесены около 65 млн человек в 80 из 85 регионов РФ, по итогам голосования распределялось 31,4 тыс. мандатов.