Песков о кибербезопасности: РФ предлагает выработать «общие правила игры»

Москва, , 13:18 — REGNUM Российская Федерация предлагает мировому сообществу выработать «общие правила игры» в сфере кибербезопасности. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по цифровому развитию Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.

«Политика (России) предельно прозрачна, — сказал Песков. — Мы говорим — давайте мы выработаем общие правила игры».

По его словам, российская сторона предлагает утвердить на международном уровне новые стандарты кибербезопасности в сферах квантовых технологий, искусственного интеллекта и ряде других.

Ранее журналисты американского издания The Washington Post написали, что официальный Вашингтон ни в коем случае не должен поддерживать российскую инициативу в ООН о создании новой конвенции по борьбе с киберпреступностью. Речь идет о резолюции «О сотрудничестве в сфере противодействия информационной преступности».

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