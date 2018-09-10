Первым главу Тюменской области поздравил спикер думы региона

Тюмень, , 13:22 — REGNUM Жители «тюменской матрёшки» проголосовали за благополучие северных территорий. Спикер Тюменской областной думы Сергей Корепанов назвал убедительной победу Александра Моора на выборах губернатора Тюменской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM

Напомним, 9 сентября 2018 года жители Тюменской области, Югры и Ямала выбирали главу области. За Александра Моора проголосовали 816 253 человека или 65,86% из общего числа пришедших на избирательные участки.

«Александр Моор продолжит курс на динамичное развитие нашего региона, реализует все важные социально-экономические проекты. Уверен, самое серьезное внимание он будет уделять работе по воплощению в жизнь майских указов президента России Владимира Путина, ведь именно они предопределяют развитие нашей страны на ближайшее будущее», — прокомментировал Сергей Корепанов результаты голосования.

Спикер областного парламента также отметил, что Александр Моор прошел подготовку резервистов на должность губернатора. Когда Моор руководил Тюменью, ему приходилось решать множество непростых и масштабных задач.

«И это у него получалось. Тюмень в последние годы регулярно занимает лидирующие позиции в рейтинге столиц субъектов РФ. К тому же, Тюмень несколько лет подряд занимает первое место по качеству жизни среди городов с населением свыше 500 тысяч жителей», — отметил Сергей Корепанов.

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