Первое заседание Ярославской облдумы седьмого созыва состоится 25 сентября Политика Указ об этом подписал губернатор Ярославской области Ярославская облдума Ярославль, , 13:15 — REGNUM Губернатор Ярославской области подписал указ о первом заседании Ярославской областной думы седьмого созыва, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Дмитрий Миронов постановил созвать первое заседание нового созыва Ярославской областной думы 25 сентября в 10.00. Напомним, по предварительным итогам выборов в Ярославскую областную думу «Единая Россия» получила 38.43%, «Коммунисты России» — 6.63%, «Справедливая Россия» — 10.26%, КПРФ — 24.03%, ЛДПР — 12.97%. «Единая Россия» выиграла 21 одномандатных округов, а 4 проиграла оппозиции.

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