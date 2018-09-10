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Первое заседание Ярославской облдумы седьмого созыва состоится 25 сентября

Политика

Указ об этом подписал губернатор Ярославской области

Первое заседание Ярославской облдумы седьмого созыва состоится 25 сентября
Ярославская облдума

Ярославль, 10 сентября 2018, 13:15 — REGNUM  Губернатор Ярославской области подписал указ о первом заседании Ярославской областной думы седьмого созыва, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Миронов постановил созвать первое заседание нового созыва Ярославской областной думы 25 сентября в 10.00.

Напомним, по предварительным итогам выборов в Ярославскую областную думу «Единая Россия» получила 38.43%, «Коммунисты России» — 6.63%, «Справедливая Россия» — 10.26%, КПРФ — 24.03%, ЛДПР — 12.97%.

«Единая Россия» выиграла 21 одномандатных округов, а 4 проиграла оппозиции.

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Выборы депутатов Ярославской областной думы — 2018
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