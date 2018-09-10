Выборы в парламент Бурятии: предварительные итоги

Улан-Удэ, , 13:14 — REGNUM На выборах депутатов Народного Хурала (парламента) Бурятии по партийным спискам лидирует «Единая Россия».

По последним имеющимся данным ЦИК РФ на 10 сентября, «ЕР» получила 41,01% (111 148 голосов). На втором месте — КПРФ (25,62% — 69 446), на третьем — ЛДПР (12,02% — 32 573), на четвёртом — «Справедливая Россия"(9,49% — 25 713).

«Коммунистическая партия социальной справедливости» и «Гражданская платформа» не преодолели пятипроцентный барьер, получив 4,79% и 2,56% соответственно.

По одномандатным округам также лидируют единороссы. Они получат 24 мандата. Справороссы получат три мандата. Ещё три места в республиканском парламенте — у самовыдвиженцев.

Как сообщили ИА REGNUM 10 сентября в ресизбиркоме, данные результаты — предварительные. По состоянию на 18:00 (местн.) обработаны практически все протоколы. Явка на выборах в Хурал составила порядка 38%.

Республиканские СМИ сообщают, ссылаясь на слова председателя избиркома Бурятии Дмитрия Ивайловского, что выборы в регионе признаны состоявшимися.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 9 сентября 2018 года в Бурятии состоялись выборы депутатов Народного Хурала (парламента).

На выборах в республиканский парламент в 2013 году явка на 20 часов составила 43,72%. По партийным спискам на первом месте оказалась «Единая Россия» (126 088 — 43,34%), на втором — КПРФ (56 337 — 19,37%), на третьем — «Справедливая Россия» (26 256 — 9,03%), на четвёртом — ЛДПР (17 762 — 6,11%).