Глава МВД ФРГ не стал оценивать гибель жителя Кётена

Берлин, , 13:17 — REGNUM Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер воздержался от оценки событий в городе Кётен (Саксония-Анхальт), где 9 сентября после смерти молодого человека в результате потасовки с мигрантами прошел траурный марш, передает телеканал N-TV.

«Тот факт, что имело место преступление против жизни, уже делает меня вовлеченным», — сказал министр. По его словам, обстоятельства произошедшего еще не выяснены. Зеехофер узнал об инциденте днем 9 сентября и убедился, что в Кётен отправлено достаточное количество полицейских на случай проведения несанкционированной демонстрации, как это было в Хемнице.

Как сообщало ИА REGNUM, в траурном марше приняли участие 2,5 тыс. человек (всего здесь проживают 28 тыс.). Вечером по улицам прошли правые радикалы, скандируя «Национал-социализм! Сейчас, сейчас, сейчас!»

Утром 9 сентября в больнице скончался 22-летний молодой человек, подравшийся с двумя мигрантами из Афганистана на детской площадке. Вскрытие показало, что причиной смерти стала сердечная недостаточность.

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