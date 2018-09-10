Владимирский губернатор не будет готовиться ко второму туру

Владимир, , 13:09 — REGNUM Губернатор Владимирской области Светлана Орлова, вышедшая во второй тур выборов главы региона, прокомментировала исход единого дня голосования. По ее словам, кампания прошла честно и была основана на законах. Также Светлана Орлова заметила, что «результат известен, поэтому будем работать дальше».

«А что нам готовиться ко второму туру? За нас говорят наши дела, которые сделаны в области. О результатах во втором туре ничего говорить не буду. Это только люди должны оценить. Как оценят, так и будет», — сказала губернатор изданию «Говорит Москва».

ИА REGNUM напоминает, что выборы губернатора Владимирской области состоялись 9 сентября. В них приняли участие 32,96% избирателей. По результатам голосования ни одному из четырех кандидатов не удалось получить абсолютное большинство голосов, что становится причиной проведения второго тура выборов. В него выходит Светлана Орлова, занявшая первое место в первом туре с результатом 36,42%, и кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, получивший 31,19% голосов.

Как сообщил во время видеосвязи с ЦИК глава владимирского избиркома Вадим Минаев, второй тур состоится 23 сентября. 10 сентября комиссия готовится рассмотреть этот вопрос. Вадим Минаев также отметил, что в финансировании кампании были предусмотрены деньги на проведение второго тура. Сейчас комиссия занимается подготовкой документов.

Читайте ранее в этом сюжете: На выборы владимирского губернатора пришли меньше трети избирателей