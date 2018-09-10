В «Справедливой России» признали итоги выборов мэра Москвы

Москва, , 13:06 — REGNUM Кандидат на должность мэра Москвы от партии «Справедливая Россия» Илья Свиридов считает прошедшие выборов мэра Москвы честными и справедливыми. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы.

Он отметил, что голосование проходило без серьезных нарушений.

«День голосования завершился. Каких-либо серьёзных нарушений не выявлено. Ни моими наблюдателями, ни членами избирательных комиссий с правом решающего голоса от партии «Справедливая Россия». Поэтому мы признаем результаты эти выборов», — заявил Свиридов.

Свиридов также отметил, что с учётом членов избирательных комиссий и наблюдателей удалось вывести на участки порядка 5 тыс. человек.

«Я благодарю всех москвичей, которые поддержали меня. После выборов мы будем заниматься решениям проблем, которую мы собрали в нашу карту, с новым составом правительства Москвы», — подчеркнул Свиридов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Мосгоризбиркома на 10:26 утра 10 сентября кандидат от партии «Справедливая Россия» Илья Свиридов получил 7,04% голосов. В настоящий момент обработано 99,4% протоколов.

Читайте ранее в этом сюжете: Опять 30%: На явку в Москве повлияли выборы президента и низкая конкуренция

Читайте развитие сюжета: В КПРФ заявили об эффективности «московского стандарта выборов»