Медведев поздравил главных раввинов России с Рош ха-Шаной

Москва, , 12:54 — REGNUM Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил с Рош ха-Шаной (наступление Нового года по еврейскому календарю) главных раввинов России Берла Лазара и Адольфа Шаевича. Об этом говорится в телеграмме, обнародованной на сайте правительства РФ.

«Примите мои сердечные поздравления с одним из главных иудейских праздников — Рош ха-Шаной, — говорится в телеграмме. — Он символизирует начало нового года».

По словам главы правительства, еврейская община России, способствующая развитию межнационального и межконфессионального диалога, вносит значимый вклад в противодействие ксенофобии.

Медведев напомнил, что община участвует в проведении культурных и благотворительных мероприятий, ведет большую просветительскую работу, а также возрождает традиционное религиозное образование.

«Уверен, что и в дальнейшем ваши усилия будут направлены на поддержание согласия в обществе…», — говорится в телеграмме Медведева.

Премьер-министр Российской Федерации пожелал «счастливого Нового года, успехов и процветания» Лазару и Шаевичу, а также всем последователям иудаизма.

Напомним, Рош ха-Шана — еврейский Новый год, который отмечается в 2018 году с 9 по 11 сентября.

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