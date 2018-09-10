American Conservative: для сдерживания Китая США нужно сблизиться с КНДР

Вашингтон, , 12:49 — REGNUM Если президент США Дональд Трамп стремится к успеху в своей азиатской политике, ему следует обратить свое внимание на одну единственную угрозу — Китай, перед которой меркнет все остальное, в том числе вооруженная ядерным оружием Северная Корея. И для сдерживания КНР Вашингтон должен сделать непростой выбор и согласиться с наличием у Пхеньяна этого разрушительного потенциала, пишет Гарри Дж. Казианис в статье для американского издания The American Conservative.

Безусловно, о признании ядерного статуса КНДР речь идти не может. Вместо этого Вашингтону следует подтолкнуть Южную Корею к достижению разрядки ситуации на Корейском полуострове. Первым шагом должен стать обмен объявлениями: с одной стороны, США, КНДР, Южная Корея, Китай и генсек ООН объявят о прекращении Корейской войны, с другой, северокорейский лидер Ким Чен Ын объявит точный размер своего ракетно-ядерного потенциала. При этом Вашингтон не будет требовать указать точное местонахождение ядерного оружия и ракет.

«С этого шага можно достигнуть достаточно много. Каждая сторона пойдет на одинаковые и синхронные уступки, вместо того чтобы та или иная сторона делала это первой», — подчеркивает Казианис, указывая, что цель уничтожения ядерного арсенала КНДР по-прежнему будет носить первостепенный характер.

«Возможные уступки включают в себя согласие Ким Чен Ына заморозить производство ядерного оружия и ракет и впоследствии пойти на их сокращение, заключение договора о контроле за обычными вооружениями для сокращения находящихся в демилитаризованной зоне войск, а также создание консультативных площадок для повышения доверия между Вашингтоном и Пхеньяном», — отмечает автор.

Таким образом, заключает он, сдерживание Китая при одновременном сокращении ядерной угрозы со стороны КНДР является довольно достойной и достижимой целью.

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Напомним, 9 сентября в северокорейской столице состоялся военный парад по случаю 70-й годовщины образования КНДР. В параде приняли участие около 12 тысяч военнослужащих армии страны. При этом в параде не принимали участие межконтинентальные ракеты малой и средней дальности. Данное событие было воспринято положительно в Белом доме.

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