В партии главы Молдавии заявили о покушении на его жизнь: кому он мешал?

Кишинёв, , 12:46 — REGNUM По факту автомобильной аварии с участием кортежа президента Молдавии Игоря Додона возбуждено уголовное дело. Как передает корреспондент ИА REGNUM, виновником ДТП, по предварительным данным полиции Молдавии, является водитель грузовика, который превысил скорость, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с двумя автомобилями президентского кортежа.

В пропрезидентской Партии социалистов Молдавии считают, что речь идет не о простом ДТП, а о покушении на жизнь президента. Исполнительный секретарь партии Влад Батрынча заявил, что Додон многим мешает, в том числе властям, правым партиям и их «евроатлантическим кураторам». Он также напомнил, что накануне в ДТП погиб премьер Абхазии, а несколькими днями ранее в аварию попал один из ближайших соратников Додона — глав социалистов в муниципальном совете Кишинева Ион Чебан.

Сам Чебан тоже считает аварию «скорее инсценировкой, чем случайностью». По его словам, речь может идти о прямом покушении на жизнь президента.

Чебан также сообщил, что Додон на самом деле получил травму позвоночника, пострадали также его мать и сын, все они были доставлены в больницу, а мать даже была прооперирована. В то же время президент, по словам Чебана, решил «не акцентировать внимание на своем состоянии», поэтому заявил, что не получил серьезных травм.

В компании, которой принадлежит грузовик, аварию назвали нелепой случайностью, отметив, что грузовик занесло на мокрой дороге. Водитель грузовика был доставлен в больницу в тяжелом состоянии и с многочисленными травмами, но угрозы его жизни нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Молдавии попали в ДТП два транспортных средства из кортежа президента страны Игоря Додона. Инцидент произошел в Страшенском районе. Глава государства получил травмы и был доставлен в больницу, однако позже заявил, что он и его семья не получили серьезных травм.

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