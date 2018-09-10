Почти 80% имеющих право голоса не поддержали Собянина

Москва, , 12:44 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин получил на выборах 9 сентября голоса около 1,5 миллионов москвичей. Такой результат следует из скромной явки в 30,5% и набранных по предварительным данным 70,08%. Всего в столице, с учетом территорий Новой Москвы, зарегистрированы 7 243 893 избирателей.

На предыдущих выборах мэра в 2013 году явка была немного выше — 32,03%. И это несмотря на то, что пять лет назад избирательные участки закрылись стандартно в 20:00, а в этом году их работу продлили дополнительно на два часа — до 22:00. Перед выборами прошла масштабная агитационная кампания, нацеленная именно на повышение явки, в которой приняли участие знаменитые деятели культуры и спорта.

Наибольшее число голосов Собянин получил в Новой Москве — Новомосковской и Троицкой избирательных комиссиях, 82,81% и 81,21% соответственно. Меньше всего мэра поддерживают на Таганке (60,55%), в Тимирязевском (61,18%) и Останкинском районах (61,52%).

Причины невыдающейся поддержки мэра у «старомосквичей» можно поискать в застарелых проблемах города. Например экологии. Так, ведутся споры о вреде выбросов Московского нефтеперерабатывающего завода на городскую экосреду. Эксперты обращают внимание, что мониторинг воздействия завода на окружающую среду проводится самим предприятием, объективных данных нет, и это ненормально.

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Другая проблема — обманутые дольщики. По итогам первого полугодия 2018 года, в столице насчитывается 880 проблемных объектов, по которым заключено свыше 90 тысяч договоров о долевом участии в строительстве. А более 200 тысяч человек внесены в федеральный и региональные реестры пострадавших граждан по объектам, недостроенным в основном еще в 2013—2014 годах.

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Несмотря на развившуюся сеть платных парковок, отношение к которым у москвичей не всегда терпимое, по-прежнему остается нерешенной и транспортная проблема Москвы.

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