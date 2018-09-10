Глава МИД Венесуэлы: в стране нет гуманитарного кризиса

Женева, Швейцария, , 12:45 — REGNUM В Венесуэле нет гуманитарного кризиса, заявил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса, выступая на 39-й сессии Совета по правам человека ООН 10 сентября, передает телеканал TeleSur.

По словам Арреасы, в стране имеется не гуманитарный, а экономический кризис, который стал результатом санкций и блокады южноамериканской страны со стороны группы зарубежных стран.

«Это большой цинизм со стороны тех, кто участвует в блокаде Венесуэлы, предлагать гуманитарную помощь», — сказал Арреаса, имея в виду США и Евросоюз.

Как сообщало ИА REGNUM, с конца августа власти Венесуэлы реализуют масштабную программу по восстановлению экономики, которая сопровождается мерами по возращению беженцев на родину.

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