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Глава МИД Венесуэлы: в стране нет гуманитарного кризиса

Политика

Министр Хорхе Арреаса обвинил в цинизме международное сообщество, предлагающее гуманитарную помощь Каракасу

Женева, Швейцария, 10 сентября 2018, 12:45 — REGNUM  В Венесуэле нет гуманитарного кризиса, заявил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса, выступая на 39-й сессии Совета по правам человека ООН 10 сентября, передает телеканал TeleSur.

По словам Арреасы, в стране имеется не гуманитарный, а экономический кризис, который стал результатом санкций и блокады южноамериканской страны со стороны группы зарубежных стран.

«Это большой цинизм со стороны тех, кто участвует в блокаде Венесуэлы, предлагать гуманитарную помощь», — сказал Арреаса, имея в виду США и Евросоюз.

Как сообщало ИА REGNUM, с конца августа власти Венесуэлы реализуют масштабную программу по восстановлению экономики, которая сопровождается мерами по возращению беженцев на родину.

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Политическая жизнь Венесуэлы
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