В Калужской области кандидаты от «Единой России» получили 64 мандата из 69

Калуга, , 13:23 — REGNUM В Единый день голосования 9 сентября на территории Калужской области прошло девять избирательных кампаний по выборам 69 депутатов отдельных представительных органов в четырёх муниципальных районах: Барятинском, Жуковском, Хвастовичском и Спас-Деменском. На депутатские места претендовали 166 кандидатов. Общее число зарегистрированных избирателей в указанных районах — 15 тыс. 036 человек. Проголосовали 5 тыс. 517 человек или 36,69% от общего числа избирателей. Об этом 10 сентября сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Избирательной комиссии области Екатерина Князева.

По её словам, во всех муниципальных образованиях, участвующих в выборах, выдвинули своих кандидатов политические партии «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия» и КПРФ, в Жуковском районе (в порядке самовыдвижения) была представлена всероссийская политическая партия «Честно».

По итогам голосования, 64 депутатских мандата получили кандидаты от политической партии «Единая Россия», один мандат у представителя КПРФ, депутатами также стали три кандидата — самовыдвиженца.

В городе Белоусово Жуковоского района два претендента на депутатские мандаты: один от партии «Единая Россия» и кандидат-самовыдвиженец получили одинаковое количество голосов избирателей. По закону, в течении трёх дней между кандидатами, набравшими одинаковое число голосов, будет проведена жеребьёвка.

Напомним, в единый день голосования 9 сентября 2018 года на территории Калужской области также состоялось голосование по вопросу изменения границ муниципального образования сельское поселение «Село Маклино» Малоярославецкого района.