В Ингушетии избран новый сенатор от республики

Магас, , 12:37 — REGNUM Парламент Ингушетии одобрил кандидатуру Мусы Чилиева в качестве нового представителя в Совет Федерации от исполнительного органа государственной власти республики.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров охарактеризовал Чилиева как человека известного и уважаемого не только в Ингушетии, но и за ее пределами. Он «успешно возглавлял правительство республики, вносил и продолжает вносить большой вклад в её развитие», отметил новый руководитель региона.

Указ о наделении полномочиями члена Совета Федерации Мусы Чилиева был подписан 9 сентября, сразу после церемонии вступления в должность нового главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Напомним, срок полномочий бывшего сенатора от Ингушетии Мухарбека Дидигова истекает в сентябре 2018 года

О Мусе Чилиеве известно, что он с 2009 года работал министром финансов Ингушетии, а в период с 2011 по 2013 годы — премьер-министром республики.

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