Опять 30%: На явку в Москве повлияли выборы президента и низкая конкуренция

Москва, , 13:01 — REGNUM Низкая явка избирателей в Москве обусловлена смешением традиционно низкой избирательной активности населения столицы и недавно прошедшими выборами президента России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков, комментируя итоги выборов.

Он отметил, что продление времени работы избирательных участков в Москве до 22 часов является положительным фактором и позволило большему числу горожан проголосовать на выборах мэра столицы, однако в то же время с явкой действительно есть определенные сложности.

«Но это традиционная проблема Москвы, где явка не бывает слишком высокой. Нужно учитывать, что была низкая конкурентная активность в связи с тем, что кандидаты были достаточно слабы в своих избирательных кампаниях и содержательных тезисах, это тоже влияло на то, сколько человек пришло на избирательные участки. Вместе с тем, на явку повлияли и ранее прошедшие президентские выборы, которые активно вовлекали людей: у них появляется определенная усталость от этих процессов, которые окружают избирательные компании, и они не идут второй раз голосовать после недавней кампании. Кроме того, у нас хорошая погода, дачный сезон, несмотря на загородные избирательные участки многие люди не проголосовали просто потому, что были на дачах», — подчеркнул Николай Калмыков.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах мэра Москвы победил действующий глава города Сергей Собянин (самовыдвижение). По итогам обработки 99,04% протоколов он набрал 70,07% голосов. Кандидат от КПРФ Вадим Кумин набрал 11,42% голосов, кандидат от «Справедливой России» Илья Свиридов — 7,04%, кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев — 6,74%, кандидат от «Союза горожан» Михаил Балакин — 1,87%.

Как сообщили в Мосгоризбиркоме, явка избирателей в Москве составила 30,36% избирателей, на загородных избирательных участках явка превысила 70% от заявивших свое желание голосовать за пределами столицы. На выборах мэра Москвы в 2013 года явка избирателей составляла 32,03%.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин поздравил Собянина с победой на выборах мэра Москвы

Читайте развитие сюжета: В «Справедливой России» признали итоги выборов мэра Москвы