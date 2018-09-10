В Белгороде на одном из участков аннулировали итоги выездного голосования

Белгород, , 12:27 — REGNUM В Белгороде на одном из избирательных участков были аннулированы результаты надомного голосования. Об этом 10 сентября на брифинге сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Нарушение было зафиксировано на участке №1236. Там число внесенных в список выездного голосования не совпало с итоговым количеством проголосовавших. В реестре числились всего четыре избирателя, а проголосовавших оказалось 16. Все они заполнили по два бюллетеня на выборах депутатов горсовета — по единому списку и по одномандатному округу.

Всего в переносном ящике оказалось 32 бюллетеня. По решению участковой избирательной комиссии все они были аннулированы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Белгородской области выбирали трех депутатов областной думы и более двух тысяч депутатов представительных органов местного самоуправления, в том числе и новый состав Белгородского городского совета. По партийным спискам в новый созыв проходят пять политических объединений: «ЕР», КПРФ, ЛДПР, «Партия пенсионеров» и «Справедливая Россия».

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