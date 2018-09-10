В Ярославской облдуме будет втрое больше коммунистов

Ярославль, , 12:25 — REGNUM Кандидаты от КПРФ получат 11 мандатов в Ярославской областной думе, в то время как в прошлом составе в фракцию входили 4 человека. Об этом сказал корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь ярославского регионального отделения КПРФ Александр Воробьев.

На этих выборах коммунисты набрали — 24.82% голосов и рассчитывают на 7 мандатов, в 4 округах победу одержали одномандатники.

Наш результат я воспринимаю как груз огромной ответственности. Давление было неимоверное, но мы устояли. А дальше… Может быть победить легче, чем оправдать надежды тех, кто голосовал за нас. Это безусловной успех, но после него надо очень сильно пахать», — сказал корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь ярославского регионального отделения КПРФ Александр Воробьев.

Депутат облдумы 6 созыва Эльхан Мардалиев, считает, что итоги выборов отражают настроения общества.

Люди стали понимать, что систему надо менять. Система, которая была при абсолютном доминировании «Единой России» во всех сферах — начиная с поселкового уровня и кончая областной думой — должны быть изменена. Сложившая ситуация не вела к развитию, а к стагнации как экономики, так и всего общества в целом», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат облдумы 6 созыва Эльхан Мардалиев.

Эльхан Мардалиев оценивает выборы как успешные для КПРФ и это усложнит принятие непопулярных законов областной думой.