Инфляция на Филиппинах достигла 6,4%, Родриго Дутерте обвинил США

Манила, , 12:22 — REGNUM Президент Филиппин Родриго Дютерте заявил, что в высоком уровне инфляции виноваты Соединенные Штаты, сообщает Sindonews.

Когда журналисты спросили Родриго Дутерте об августовской 6,4% инфляции, самой высокой за девять лет, которая даже превзошла большинство оценок аналитиков, он обвинил в этом экономическую политику президента США Дональда Трампа.

«Кто начал это? США. Когда Америка подняла тарифы, все тоже подняли их, вот и все. Мы ничего не можем сделать», — подчеркнул глава Филиппин.

«Потому что Америки, Дональду Трампу это выгодно. Они повышают даже импортные взносы», — продолжил Родриго Дютерте.

Затем президент Филиппин уточнил, что не сердится на своего популистского коллегу (Дональда Трампа).

Напомним, Родриго Дутерте, который вступил в должность в середине 2016 года, ранее подвергался критике со стороны официальных лиц США за жестокую борьбу с наркотиками в стране, в которой, согласно правительству Филиппин, пострадало по меньшей мере 4 410 человек.