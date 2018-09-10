«Вызов для коммунистов»: о выборах заксобрания Приангарья

Иркутск, , 12:22 — REGNUM По предварительным данным, явка избирателей на выборах депутатов Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва составила 26,3%. Председатель избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев подтвердил, что за КПРФ проголосовали 33,9% избирателей, тогда как «Единая Россия» набрала только 27,8%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По одномандатным округам от партии власти победу одержали 9 кандидатов и столько же — от коммунистов. Также в новый состав регионального парламента входят три депутата «Гражданской Платформы» и один — от «Справедливой России».

В общей сложности, у КПРФ в областном заксобрании будет 18 мандатов, у «Единой России» — только 17. ЛДПР обзаведётся четырьмя депутатами, по три будет у «Справедливой России» и «Гражданской платформы». Таким образом, в региональном парламенте появится пять полноценных фракций.

Интересно, что по цвету символики «синий блок» («Единая Россия» и ЛДПР) и «красный» (КПРФ и «Гражданская платформа») получают по 21 мандату, значит всё будут решать голоса эсеров.

Комментируя итоги выборов в Приангарье, депутат Государственной думы Михаил Щапов (КПРФ), в частности, заявил:

«Безусловно, сложившаяся ситуация — это вызов для коммунистов, и для региона в целом, но это и возможность не тратить время и энергию на политические распри, а сосредоточиться на экономических и социальных вопросах».

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