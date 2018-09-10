Экс-министр обороны напомнил, что Литва тратит сотни миллионов на оружие

Вильнюс, , 12:17 — REGNUM

Экс-министр обороны Литвы, член фракции Социал-демократической партии Литвы — единственной парламентской партии, которая сегодня, 10 сентября, отказалась подписывать соглашение о наращивании финансирования обороны — Юозас Олекас считает необходимостью сохранять уровень финансирования вооружённых сил в 2% от ВВП, но дополнительные траты считает излишними, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Если мы постоянно будем выделять столько средств, как сейчас — 873 млн евро только в 2018 году — мы сможем поддерживать достаточно высокий уровень подготовки армии. Выделив дополнительные средства на другие области, мы уже могли бы решать, надо ли что-то дополнительное выделять на оборону», — сказал Олекас.

По его мнению, парламентские партии сегодня должны договариваться о дополнительном финансировании образования или здравоохранения, поскольку, по его словам, к угрозам больше всего устойчиво экономически и социально безопасное общество.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 10 сентября, лидеры парламентских фракций подписали национальное соглашение об увеличении финансирования обороны до 2,5% от ВВП до 2030 года и введения всеобщей воинской повинности с 2022 года. Соглашение подписали: Союз крестьян и зелёных Литвы, «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы (консерваторы), Саюдис либералов Литвы, Социал-демократическая партия труда, Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей. Единственным исключением стала только Социал-демократическая партия Литвы.