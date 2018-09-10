Васильев пообещал следовать словам, написанным на мечети в Дагестане

Махачкала, , 12:17 — REGNUM Вновь избранный глава Дагестана Владимир Васильев в ходе торжественной церемонии вступления в должность напомнил слова, которые написаны на мечети, находящейся рядом с Домом правительства: «Аллах наиболее милостив к тем, кто делает больше добра людям».

«Я постараюсь следовать этому принципу. Надеюсь, вместе мы добьемся многого. Я даже не ожидал, что за это время мне станет настолько близок и дорог Дагестан», — пообещал Владимир Васильев.

Новый руководитель республики назвал состоявшиеся выборы главы Дагестана историческим событием, которое должно изменить ситуацию в республике к лучшему.

«Мы сегодня с вами принимаем участие в историческом событии, которое во многом, и люди этого ждут, должно изменить жизнь рядового жителя Дагестана к лучшему», — заявил Васильев в своей речи на торжественной церемонии вступления в должность.

По его словам, это непростая задача. Но он «как гражданин, патриот и офицер», будет «свято следовать присяге и защищать интересы республики и каждого ее жителя». При этом он пообещал опираться в этой работе на парламентариев и учесть те предложения, которые сделали в своих программных речах другие кандидаты на пост главы.

«Мы с вами сумеем много сделать в интересах нашего великого народа, многонационального, трудолюбивого, но не прощающего ошибок, предательства и других негативных качеств, особенно политиков», — цитирует Васильева пресс-служба полпреда президента РФ в СКФО.

Читайте также: Владимир Васильев принял присягу и вступил в должность главы Дагестана

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 9 сентября в Дагестане состоялись выборы главы республики. Из трех претендентов, предложенных президентом РФ для голосования в парламенте, наибольшее число голосов — 77 из 88 — набрал Владимир Васильев, исполнявший обязанности главы с 3 октября 2017 года