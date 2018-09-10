Новые угрозы США по Сирии — свидетельство политической несостоятельности

Дамаск, , 12:16 — REGNUM Новые угрозы США вызваны желанием погасить эффект от российско-турецко-иранского саммита по Сирии: американцы с их ставкой на террористов вновь оказались за бортом политического процесса, отсюда — новые военные угрозы и подготовка очередных провокаций, отметил в понедельник, 10 сентября, обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя публикацию в Wall Street Journal о том, что Дональд Трамп не исключает возможность удара по российским силам в Сирии.

Как сообщалось ранее, Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что президент США рассматривает возможность нанесения американскими силами ударов по российским и иранским военным в случае атаки против сирийских правительственных сил. По данным источников издания, «Башар Асад одобрил использование хлорина в атаке против повстанцев» и это может вызвать ответный удар со стороны США.

Информация, которая появилась в воскресенье в The Wall Street Journal — из категории «нагнетающей», даже не «предупреждающей». Американское мнение о том, что президент Сирии Башар Асад разрешил своим войскам применять в операции по освобождению Идлиба химическое оружие, — давно не новость. Тем более не является новостью заявление, что в этой связи Вашингтон не исключает нанесения ударов по силам САР, а также иранским силам. Ну и «верхом» конкретики является заявление о том, что «Дональд Трамп ещё не решил, что именно повлечет за собой ответ военными средствами».

Несколько более «свежо» прозвучало сообщение, что американцы не исключают нанесения ударов и по российским силам. Такие их действия крайне маловероятны, но наши военные также, думаю, их исключать не могут, как не могут исключать и нанесение своих ударов по американским военным в Идлибе. Их там достаточно, чтобы гибель даже их небольшой части составила неприемлемый для президента США политический ущерб.

Судя по тому, что доходит до нас с заседаний различного рода комитетов в американском Конгрессе, Вашингтон сделал ставку на усиление финансово-экономического давления на нашу страну с фокусом на ближайшее окружение президента России. Цель очевидна: добиться позиции российской элиты в пользу ухода Владимира Путина со своего поста. Они полагают, что смогут достичь этого, что давление сработает.

Странно было бы предположить, что в этой ситуации сами американцы решили бы переключить внимание мировой общественности со своих «жестких» и «эффективных», как они это рисуют, санкций в отношении нашей страны на американо-российское военное столкновение в Сирии. Как всякое столкновение равных сторон, оно может, как я уже сказал, обернуться совсем не тем, что планировалось.

Тогда для чего нужен весь этот шум сейчас? На мой взгляд, он нужен для того, чтобы хотя бы отчасти погасить информационный и политический эффект от состоявшегося в конце прошлой недели российско-турецко-иранского саммита по Сирии. На нём, как известно, были приняты важные решения, открывающие путь к завершению освобождения территории Сирии от терроризма и политического урегулирования внутреннего конфликта в этой стране.

Американцы с их ставкой на террористов вновь оказались за бортом политического процесса. Отсюда новые военные угрозы и подготовка очередных «химических» провокаций.

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