В Хабаровском крае протестная повестка победила хозяйственную

Москва, , 12:27 — REGNUM Несмотря на то, что в Хабаровском крае, как и в Москве, действующие власти шли на выборы с сильной хозяйственной повесткой, протестные настроения населения оказались сильнее. Об этом 10 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев.

«В Хабаровском крае и в Москве местные власти шли на выборы с хозяйственной повесткой, — сказал Гусев. — В Хабаровском крае за пять лет произошёл мощный рывок промышленности, прежде всего оборонной. Там активно развиваются туризм и медицина. Им [местным властям] удалось привлекать в клиники Хабаровска людей из-за рубежа. Не мы ездим лечиться в Южную Корею, как раньше, а они к нам. Туда активно идут инвестиции. Регион бурно развивается. Но протестная повестка (связанная в том числе и с недавним наводнением) сработала против власти. Протестная повестка победила хозяйственную».

Напомним, что явка на выборах в Хабаровском крае составила 36,9%, однако по предварительным данным, выявить победителя голосования в первом туре так и не получилось, так как ни один из кандидатов не собрал больше 50% голосов. Лидеров же гонки двое: действующий губернатор Вячеслав Шпорт (35,62%) и Сергей Фургал (35,81%).