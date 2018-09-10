Лавров обсудил с вице-президентом Венесуэлы ряд вопросов

Москва, , 12:09 — REGNUM Глава МИД РФ Сергей Лавров и исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес Гомес провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили актуальные вопросы. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Стороны обсудили развитие ситуации в Венесуэле и вокруг неё», — говорится в сообщении.

Кроме того, Лавров и Родригес Гомес обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и взаимодействия на международных площадках.

Отмечается, что телефонный разговор дипломатов двух стран состоялся 9 сентября по инициативе венесуэльской стороны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 августа в Венесуэле была проведена денежная реформа.

Читайте также: Венесуэла и ООН объединят усилия для репатириации беженцев