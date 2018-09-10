Второй тур выборов главы Хакасии состоится 23 сентября

Абакан, , 12:05 — REGNUM Заседание избиркома Хакасии, на котором будет назначен второй тур выборов главы республики, состоится 11 сентября. Об этом стало известно в ходе видеотрансляция работы Информационного центра ЦИК России 10 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«У нас по результатам голосования 9 сентября наметилось повторное голосование. Все протоколы территориальные избирательные комиссии нам сегодня (10 сентября — прим. ИА REGNUM ) привезли, мы их проверяем. Завтра (11 сентября — прим. ИА REGNUM ) состоится заседание избирательной комиссии, мы назначим повторное голосование на 23 сентября», — сказал председатель избиркома Хакасии Алексей Чуманин.

Он напомнил, что, согласно закону, во втором туре будут принимать участие кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. При этом от кандидатов должно поступить соответствующее заявление.

Председатель ресизбиркома считает, что второй тур выборов будет организован на должном уровне, так же как и голосование 9 сентября.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по данным ЦИК РФ на 05:29 (местн.) 10 сентября, действующий глава Хакасии Виктор Зимин набрал на губернаторских выборах 32,42% голосов (51 771), уступив кандидату от КПРФ Валентину Коновалову, получившему 44,81% (71 553).

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