Носов: Рост населения ДФО сдерживает качество жилищных условий

с. Кулу, Магаданская область, , 12:28 — REGNUM Доля ветхого и аварийного жилья на Дальнем Востоке составляет 6%, что в два раза выше среднероссийского уровня, и эту проблему нужно решать. Об этом на заседании президиума Госсовета во Владивостоке, под председательством президента РФ Владимира Путина заявил глава Магаданской области Сергей Носов, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

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«Одним из показателей, определяющих качество жизни, являются жилищные условия, — заявил он. — Только аварийного жилья в ДФО по данным минстроя России на 1 июля текущего года — 2 млн квадратных метров, а фактически его намного больше, так как муниципалитеты, каким бы ветхим не было жильё, нередко из-за отсутствия средств на расселения не признавали его аварийным».

Сергей Носов напомнил, что обновление жилищного фонда идёт по всей стране, и паспорт национального проекта «Жильё и городская среда» должен быть утверждён до 1 октября 2018 года. При этом на сокращение непригодного для проживания фонда средств предусмотрено пока в шесть раз меньше потребностей, обратил внимание глава Колымы.

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Он также предлагает учитывать, что стоимость строительства домов на Дальнем Востоке — одна из самых высоких в стране, в том числе и из-за инфраструктурных проблем, а ипотека жителям регионов ДФО фактически недоступна.

«Что касается ипотеки, правительство неоднократно поднимало вопрос о специальном ипотечном продукте для Дальнего Востока. В настоящее время такой продукт не создан», — подчеркнул Сергей Носов.

«Не менее важно для нас опережающее строительство нового жилья для тех, кто хотел бы сюда приехать, готов приехать, но ещё сомневается, — отметил губернатор Колымы. — Я много общался с людьми на личных приёмах, беседовал с вахтовиками. Они готовы остаться, если будет обеспечено качество жизни, сопоставимое с материком и, прежде всего, достойное жильё. В жилье нуждаются врачи, учителя, работники федеральных служб, силовых структур. Людей привлекает зарплата, серьёзные льготы, нравится природа. Они готовы здесь создавать семью. Но качество жилищных условий, отсутствие нового жилья является фактором, сдерживающий рост населения».

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Сергей Носов предложил рассмотреть вопрос целенаправленного строительства жилья для работников бюджетной сферы, строительства жилья под заказ.

«Можно объединить ресурсы всех ныне действующих программ, чтобы не просто сделать шаг в решении проблемы, а решить её окончательно», — пояснил губернатор Магаданской области.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании президиума Госсовета во Владивостоке Владимир Путин заявил, что жителей Дальнего Востока не устраивают условия жизни в регионе и проблем в дальневосточных субъектах остаётся много.

«Наш важнейший приоритет — решение демографических проблем, стабилизация, а затем и рост численности населения Дальнего Востока. Мы с вами знаем: миграционный отток из региона постепенно сокращается, но фактом остаётся то, что люди по‑прежнему всё‑таки уезжают. В прошлом году уехало на 17 тысяч больше, чем приехало», — подчеркнул президент.