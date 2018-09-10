«Непоказательные выборы»: в Оренбужье 80% мандатов у «Единой России»

Оренбург, , 12:04 — REGNUM В Оренбургской области по итогам выборов 9 сентября большинство мандатов досталось выдвиженцам «Единой России». Помимо выборов в органы местного самоуправления в регионе прошли выборы главы Южноуральского сельсовета Оренбургского района, где победу одержал единоросс, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.

Напомним, в единый день голосования, 9 сентября, на территории Оренбуржья завершились 50 избирательных кампаний по выборам, дополнительным выборам депутатов городских, районных и сельских советов, одна кампания по выборам главы сельсовета, а также 17 местных референдумов.

В ходе кампании электорат выбрал в общей сложности 291 депутата: 271 — в сельских поселениях, 14 — в городских округах и районных муниципалитетах. В большинстве случаев избиратели отдали предпочтение выдвиженцам «Единой России». У них 76,83% мандатов. Далее по количеству мандатов следуют самовыдвиженцы — 13,09%, КПРФ — 5,87% и ЛДПР — 4%.

Судя по итогам выборы, политическая ситуация в регионе остается стабильной для «Единой России». Однако как отметил в разговоре с корреспондентом председатель облизбиркома Александр Нальвадов, данные выборы не являются показательными, поскольку избиратели голосовали по большому счету не за партии, а персонально за людей, являющихся кандидатами в депутаты. В селах каждый житель на виду.

В Южноуральском сельсовете Оренбургского района на выбрах главы муниципального образования с большим отрывом от конкурентов победил выдвиженец «партии власти» Владислав Коростелев — 86,15%. Его оппонентами стали кандидат от «Партии дела» Галина Егорова (2,39%) и выдвиженец КПРФ Дмитрий Чуйков (9,71%).

По данным облизбиркома, выборы прошли спокойно. За день, 9 сентября, поступила лишь одна жалоба — от регионального отделения ЛДПР. Она касалась агитации главы Карасайского сельсовета Акбулакского района за кандидатов «партии власти». Однако в ходе проверки эта информация не нашла подтверждения.

Добавим, до конца 2018 года в регионе пройдут еще две избирательных кампании: 23 декабря в Кваркенском районе, 14 октября — в Матвеевском и Бугурусланском районе. Осенью 2019 года в Оренбуржье должны пройти масштабные выборы. Срок полномочий действующего губернатора истекает, и оренбуржцам предстоит сделать новый выбор.