Из-за удобрения полей навозом в Новосибирской области массово гибла рыба

Новосибирск, , 11:58 — REGNUM В Каргатском районе Новосибирской области навозная жижа стала причиной массовой гибели рыбы в реке Каргат, возле села Аткуль.

Ранее местные жители забили тревогу после того, как обнаружили на берегу реки мёртвую рыбу. По их словам, подобное происходит не первый раз и даже не первый год.

Как выяснилось, массовый мор рыбы произошёл из-за применяемых местными аграриями органических удобрений, которые после дождя попадали в водоём.

«Это стихийный мор, связанный с отравлением навозной жижей. Навоз сельхозпредприятие вывозит на ближайшие поля Маршанского сельсовета. В период дождей часть этих органических удобрений попала в водоём, что стало причиной гибели рыбы, — приводит VN.ru комментарий специалиста по природоохране администрации Каргатского района Игоря Кузьмина.

В настоящее время приняты необходимые меры для устранения наносимого вреда водоёму. Как сообщается, руководство предприятия оплатило штраф и уверило, что впредь не будет применять подобные удобрения на прибрежных участках полей.