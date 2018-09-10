American Conservative: Трампу следует перестать поставлять оружие Украине

Вашингтон, , 11:57 — REGNUM Что бы ни говорили в конгрессе, внешнеполитическом сообществе и СМИ США о якобы стремлении главы Белого дома Дональда Трампа замирить своего российского коллегу Владимира Путина, политика Вашингтон по отношению к Москве по-прежнему носит такой же конфронтационный характер, как и прежде, пишет Тед Гален Карпентер в статье для американского издания The American Conservative.

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Так, администрация Трампа, помимо всего прочего, участвует в учениях НАТО в Польше и других восточноевропейских государствах на границе с Россией, проводит маневры ВМС поблизости от Севастополя, а также направила американских военнослужащих для участия в совместных учениях на Украину. Последний шаг был воспринят как наиболее провокационный.

Министр обороны США Джеймс Мэттис признал, что инструкторы США обучают украинские воинские части на западе Украины. В течение последних девяти месяцев Вашингтон также одобрил две важные поставки оружия для сухопутных войск Киева. В рамках первой сделки, осуществленной в декабре 2017 года, Киеву была поставлена ограниченная партия стрелкового оружия, которое еще можно было назвать чисто оборонительным. Она включала в себя экспорт снайперских систем Model M107A1, боеприпасов и связанных с ними деталей и аксессуаров, стоимость которых составила $41,5 млн.

Заключенная в апреле 2018 года сделка носит более значительный характер. Мало того что объем поставки больше — $47 млн, она также включала гораздо более смертоносное оружие, в частности, 210 противотанковых ракет Javelin, отправку которых Киеву администрация бывшего президента США Барака Обамы заблокировала.

Излишне говорить, что Кремль не был доволен ни в первом, ни во втором случае. Более того, Конгресс вскоре принял законопроект о предоставлении Украине военной помощи на $250 млн в 2019 году. Конгресс дважды голосовал за военную поддержку в аналогичных масштабах в последние годы администрации Обамы, но Белый дом заблокировал её реализацию. В декабре 2017 года администрация Трампа убрала это препятствие, одобрив первоначальную продажу стрелкового оружия.

1 сентября бывший посол США в НАТО Курт Волкер сообщил в интервью The Guardian, что будущая военная помощь Вашингтона Киеву, скорее всего, будет связана с продажей оружия военно-воздушным силам и военно-морскому флоту Украины, а также армии.

«Комплексы Javelin носят по большей части символический характер, и неясно, будут ли они когда-либо использоваться», — отметил эксперт аналитического центра Atlantic Council Арик Толер.

С такой позицией можно поспорить, но даже Толер признал, что оказание поддержки украинским ВМС и ПВО будет более значительным шагом. Бесцеремонное же отношение Волкера к продаже оружия США правительству, находящемуся в кризисных отношениях с Россией, олицетворяет высокомерие и глухоту, присущие тем, кто определяет внешнюю политику США.

«Мы можем поддерживать с Украиной такой же диалог, как и с любой другой страной о том, что необходимо её вооружённым силам. Скорее всего, речь пойдёт о военно-морском потенциале, ведь их флот фактически полностью был захвачен Россией», — приводит слова Волкера Гален, отмечая, что захват имел место во время распада Советского Союза.

«Им придётся заново создавать военно-морские силы. Да и военно-воздушный потенциал Украины тоже весьма ограничен. Я думаю, нам необходимо заняться их противовоздушной обороной», — подчеркнул посланник Вашингтона.

Опасения Москвы понятны. Разве понравилось бы Вашингтону, если бы Кремль начал расширять свой военный альянс вплотную к границам США, проводил учения вооруженных сил в непосредственной близости, а также начал вмешиваться в дела в Канаде, свергнув там демократически избранное правительство. Также не стоит считать, что созданный американскими СМИ образ Украины как осажденного демократического государства — Давида, противостоящего российскому Голиафу. Украину едва ли можно считать образцом западной демократии. В ней не только можно наблюдать обширные коррупцию и воровство, но и целый ряд крайне националистических и неонацистских группировок играют важную роль.

На этом фоне администрация Трампа должна внимательно отнестись к тому, чтобы не обострять отношения с Москвой, а также сближаться посредством предоставления военной помощи действующему в Киеве режиму. Такой курс недальновиден как со стратегической, так и с моральной точек зрения. Члены команды Трампа не должны поддаваться давлению из-за обвинений в мягкости по отношению к России.

Вместо этого Трамп и его подчиненые должны отказаться от расширения поддержки Украины, и начать им стоит с восстановления политики Обамы, отказывавшегося продавать оружие Киеву. Вашингтон не должен лить масло в огонь геополитического костра, который может привести к полномасштабному кризису в отношениях США и России.

Напомним, в МИД РФ назвали позицию Волкера «игрой на стороне Киева». По словам замглавы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Рябкова, заявления американского дипломата являются наглядной демонстрацией того факта, что США «отвыкли от компромисса как метода решения проблем» и придерживаются политики давления на партнера по переговорам.