В Дагестане назначен новый федеральный инспектор

Махачкала, , 11:50 — REGNUM Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников назначил нового федерального инспектора в Дагестане. Им стал Алексей Гасанов. Ранее он работал в должности помощника полпреда в СКФО, сообщили ИА REGNUM 10 сентября в пресс-службе полпредства.

В Дагестане Гасанов — личность известная. В его послужном списке работа в должностях министра образования и науки РД, министра по национальной политике РД, первого заместителя руководителя администрации главы и правительства РД.

Гасанов — заслуженный учитель РД и почетный работник общего образования РД. 9 сентября он был представлен новому главе Дагестана Владимиру Васильеву.

Напомним, в единый день голосования в Дагестане был избран новый глава республики. Из трех претендентов на этот пост, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным, депутаты парламента большинством голосов выбрали Владимира Васильева, с 3 октября 2017 года исполнявшего обязанности главы.

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