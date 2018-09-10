В Саратовской области на довыборах в Госдуму лидируют коммунист и единоросс

Саратов, , 11:49 — REGNUM В Саратовской области по итогам обработки более 98% бюллетеней по одномандатным округам на довыборах в Государственную думу побеждают представители КПРФ и «Единой России», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на предварительные данные ЦИК России.

В регионе проходили довыборы в двух одномандатных округах. В округе №163 (Саратовский округ) обработано к настоящему времени 99,72% бюллетеней. Побеждает представитель КПРФ Ольга Алимова, получившая 45,67% голосов. На втором месте — член ЛДПР Дмитрий Пьяных с 15,94% голосов. Тройку лидеров замыкает справоросс Светлана Березина, которую поддержали 12,81% избирателей.

Далее идут представитель Партии пенсионеров Александр Каргополов (10,07%), член партии «Коммунисты России» Александр Гришанцов (6,76%) и кандидат от «Яблока» Ксения Свердлова (5,29%). Отметим, что в данном округе не было кандидата от «Единой России».

В округе №165 (Балашовский округ) обработано 98,29% избирательных бюллетеней. Лидирует представитель «Единой России» Евгений Примаков, получивший 64,87% голосов. На второе место вышла кандидат от «Коммунистов России» Елена Шанина (11,68%), на третьем — член ЛДПР Станислав Денисенко (7,26%). Справоросс Надежда Скворцова получила 6,15% голосов, представитель Партии пенсионеров Елена Червякова набрала 4,1% голосов, кандидат от «Яблока» Илья Козляков — 1,46%. Меньше всего голосов получил самовыдвиженец Сергей Слепченко — 0,98%.