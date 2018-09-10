Парламент ДНР остался без председателя

Донецк, , 11:48 — REGNUM Полномочия главы народного совета (парламента) Донецкой Народной Республики (ДНР) сложил Денис Пушилин, заявила помощник спикера республиканского парламента Виктория Талакина, сообщает 10 сентября «Луганский информационный центр».

Как отметил сам Пушилин, став врио главы ДНР, он обязан по закону «О статусе депутата народного совета ДНР» сложить свои депутатские полномочия. Отмечается, что парламент республики должен на ближайшем заседании избрать нового спикера совета.

Напомним, после гибели главы ДНР Александра Захарченко его место занял заместитель председателя совета министров республики Дмитрий Трапезников. Однако после заявления генпрокурора ДНР Андрея Спивака вместо Трапезникова врио главы ДНР стал Пушилин. Бывший спикер парламента сразу назначил новый состав совета министров ДНР и сменил главу Верховного суда.

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