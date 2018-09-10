В Кремле прокомментировали изменение политики Telegram

Владивосток, , 11:46 — REGNUM Изменения, внесенные руководством сервиса Telegram в политику конфиденциальности мессенджера, могут стать первым шагом к налаживанию диалога с российскими властями, заявил спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков. Об этом сообщает 10 сентября РИА Новости.

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По словам Пескова, в Кремле наблюдают за развитием ситуации.

«Надеюсь, что определенные изменения, которые компания внесла в свою политику, станут шагом вперед», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в политике конфиденциальности популярного мессенджера Telegram появился пункт, согласно которому руководство сервиса допускает передачу IP-адресов и номеров телефонов подозреваемых в терроризме спецслужбам.

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