Понедельник, 10 Сентября 2018 года
12:08:20 МСК

В Кремле прокомментировали изменение политики Telegram

Политика

Ранее в политике конфиденциальности мессенджера появился пункт, согласно которому допускается передача подозреваемых в терроризме спецслужбам

Владивосток, 10 сентября 2018, 11:46 — REGNUM  Изменения, внесенные руководством сервиса Telegram в политику конфиденциальности мессенджера, могут стать первым шагом к налаживанию диалога с российскими властями, заявил спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков. Об этом сообщает 10 сентября РИА Новости.

Читайте также: Дуров прокомментировал решение Telegram сотрудничать со спецслужбами

По словам Пескова, в Кремле наблюдают за развитием ситуации.

«Надеюсь, что определенные изменения, которые компания внесла в свою политику, станут шагом вперед», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в политике конфиденциальности популярного мессенджера Telegram появился пункт, согласно которому руководство сервиса допускает передачу IP-адресов и номеров телефонов подозреваемых в терроризме спецслужбам.

Читайте также: Работа над эффективностью блокировок Telegram продолжается — Роскомнадзор

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Угроза запрета и блокировка мессенджера Telegram в России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить