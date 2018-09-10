Литовские социал-демократы: у Литвы – внутренние угрозы

Вильнюс, , 11:46 — REGNUM Литва уже выполняет свои обязательства перед НАТО выделять на оборону 2% от ВВП, а последнее национальное соглашение партий о расходах на оборону действительно до 2020 года, поэтому нет никакой необходимости сегодня, в сентябре 2018 года, подписывать новое соглашение, а финансирование увеличивать до 2,5% от ВВП. Такое заявление сегодня, 10 сентября, сделал председатель Социал-демократической партии Литвы Гинтаутас Палуцкас, который единственный из руководителей парламентских партий отказался подписывать соглашение о повышении расходов на оборону до 2,5% от ВВП к 2030 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Палуцкас также высказался против введения всеобщей воинской повинности с 2022 года.

«Плоды экономического роста должны направляться не только на увеличение военной мощи. Большинство угроз национальной безопасности внутренние, которые связаны как раз с социальными и экономическими проблемами, из-за которых люди до сих пор покидают Литву», — цитирует слова Палуцкаса пресс-служба Социал-демократической партии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 10 сентября, лидеры парламентских фракций подписали национальное соглашение об увеличении финансирования обороны до 2,5% от ВВП до 2030 года и введения всеобщей воинской повинности с 2022 года.

Соглашение подписали: Союз крестьян и зелёных Литвы, «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы (консерваторы), Саюдис либералов Литвы, Социал-демократическая партия труда, Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей. Единственным исключением стала только Социал-демократическая партия Литвы.