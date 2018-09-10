Во Владимирской области отменили результаты выборов на одном участке

Владимир, , 11:46 — REGNUM Во Владимирской области на одном из участков отменены итоги голосования на выборах губернатора и депутатов заксобрания. Об этом 10 сентября сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

По словам главы Центральной избирательной комиссии, на участке было выдано 102 бюллетеня, а в урне оказалось 103. Результаты выборов были отменены. В ЦИКе считают, что причиной стала ошибка участковой избирательной комиссии.

Кроме того, нарушения были найдены еще на двух участках. Так, в Петушинском районе на участке №198 поступило 14 заявлений на голосование на дому. Позже оказалось, что в переносной ящик было опущено больше бюллетеней.

«Все избирательные бюллетени были признаны недействительными», — сказала Элла Памфилова.

Также, по словам главы ЦИК, на участке №641 в Камешковском районе из-за ошибки были отменены результаты. Так, комиссия предоставила право голосовать вне помещения избирателю, который находился на территории другого избирательного участка. Недействительными признаны 43 избирательных бюллетеня по выборам депутатов и губернатора.

ИА REGNUM напоминает, что выборы губернатора Владимирской области и депутатов заксобрания прошли 9 сентября. В них приняли участие 32,96% избирателей. В итоге жители не смогли выбрать губернатора: Светлана Орлова («Единая Россия») набрала 36,42%, а Владимир Сипягин (ЛДПР) — 31,19%. Регион ждет второй тур, который состоится, предположительно, 23 сентября.