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ВМС КНР впервые приняли участие в крупнейших морских учениях в Дарвине

Политика

Военно-морские учения проходят с 30 августа по 15 сентября 2018 года

Дарвин, Австралия, 10 сентября 2018, 11:46 — REGNUM  Китай впервые принял участие в крупнейшем военно-морском учении в Австралии, сообщает Sindonews.

Более 3000 человек из 27 стран были вовлечены в совместные учения в стратегическом северном порту Дарвина.

Упражнения позволяют создать приближенные к реальности ситуации, которые помогут предотвратить конфликты в открытом море и скоординировать усилия по оказанию помощи при бедствиях.

Проведение учений поддерживается австралийскими ВВС.

Дарвин является самым стратегическим городом в Австралии и с 2011 года там размещается американский военно-морской контингент США.

Совместные учения КНР с американскими, австралийскими, новозеландскими и канадскими морскими силами дают возможность Китаю улучшить свои рабочие отношения с этими странами.

Напомним, в апреле три австралийских корабля «бросили вызов» Китаю, когда появились в Южно-Китайском море. Затем в мае США не согласились на совместные морские учения с КНР у побережья острова Гавайи.

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Военные учения
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