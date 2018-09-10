ВМС КНР впервые приняли участие в крупнейших морских учениях в Дарвине

Дарвин, Австралия, , 11:46 — REGNUM Китай впервые принял участие в крупнейшем военно-морском учении в Австралии, сообщает Sindonews.

Более 3000 человек из 27 стран были вовлечены в совместные учения в стратегическом северном порту Дарвина.

Упражнения позволяют создать приближенные к реальности ситуации, которые помогут предотвратить конфликты в открытом море и скоординировать усилия по оказанию помощи при бедствиях.

Проведение учений поддерживается австралийскими ВВС.

Дарвин является самым стратегическим городом в Австралии и с 2011 года там размещается американский военно-морской контингент США.

Совместные учения КНР с американскими, австралийскими, новозеландскими и канадскими морскими силами дают возможность Китаю улучшить свои рабочие отношения с этими странами.

Напомним, в апреле три австралийских корабля «бросили вызов» Китаю, когда появились в Южно-Китайском море. Затем в мае США не согласились на совместные морские учения с КНР у побережья острова Гавайи.