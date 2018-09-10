Парламент Литвы вышел с летних каникул

Вильнюс, , 11:39 — REGNUM

Сейм Литвы сегодня, 10 сентября, вышел с летних каникул и собрался на первое пленарное заседание осенней сессии, сообщает корреспондент ИА REGNUM. До лета 2019 года планируется провести 50 таких заседаний на которых в общей сложности будет рассмотрено порядка 600 проектов законов и различных поправок к законам.

Главным приоритетом станет принятие бюджета на 2019 год, однако в парламенте Литвы также должно быть принято решение о проведении референдума о двойном гражданстве, который планируется провести одновременно с президентскими выборами в мае 2019 года.

Главная правящая партия — Союз крестьян и зелёных Литвы — также анонсировала продолжение парламентских расследований о незаконном влиянии на партии и политиков в 2008−2016 годах. Оппозиция видит в этом элемент предвыборной кампании по дискредитации политических конкурентов накануне выборов. Отметим, что в 2019 году, кроме президентских выборов, также пройдут выборы в Европарламент и муниципальные выборы. Правящие обещают завершить расследования как раз к маю 2019 года, перед голосованием.