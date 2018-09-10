Песков назвал технологии, на каких РФ нужно сосредоточиться

Владивосток, , 11:39 — REGNUM Российской Федерации в ближайшие 5−10 лет нужно будет сосредоточиться на таких технологиях, как компактные источники энергии, новые материалы, компьютерное моделирование и 3D печать. Об этом в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил спецпредставитель президента РФ по цифровому развитию Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.

По его словам, на горизонте 20 и более лет России надо будет обратить внимание на квантовые компьютеры и квантовые коммуникации, генетику и управление биологическими объектами в целом.

Песков напомнил, что программа технических заделов прописана в национальном проекте по цифровой экономике.

Читайте также: Названо мощнейшее оружие России, на которое Западу нечем ответить