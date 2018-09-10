Понедельник, 10 Сентября 2018 года
12:07:49 МСК

В Калмыкии правоохранительные органы проверяют информацию о вбросе

Политика

Данные переданы в МВД и СКР

Элиста, 10 сентября 2018, 11:33 — REGNUM  В Калмыкии следственные органы проверяют информацию о вбросе избирательных бюллетеней на одном из участков. Об этом на заседании ЦИК 10 сентября сообщила председатель комиссии Элла Панфилова.

По ее словам, сообщение о возможном вбросе поступило от «Голоса», информация от избирательной комиссии были переданы в МВД и Следственный комитет. Сейчас проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября, в единый день голосования, в Калмыкии проводились выборы депутатов Народного Хурала седьмого созыва. При явке 54,1% «Единая Россия» набрала 68,58% голосов, КПРФ получила 13,21%, «Справедливая Россия» — 8,43% голосов.

Читайте ранее в этом сюжете: Три партии проходят в парламент Калмыкии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Единый день голосования 9 сентября 2018 года
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить