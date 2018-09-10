В Калмыкии правоохранительные органы проверяют информацию о вбросе

Элиста, , 11:33 — REGNUM В Калмыкии следственные органы проверяют информацию о вбросе избирательных бюллетеней на одном из участков. Об этом на заседании ЦИК 10 сентября сообщила председатель комиссии Элла Панфилова.

По ее словам, сообщение о возможном вбросе поступило от «Голоса», информация от избирательной комиссии были переданы в МВД и Следственный комитет. Сейчас проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября, в единый день голосования, в Калмыкии проводились выборы депутатов Народного Хурала седьмого созыва. При явке 54,1% «Единая Россия» набрала 68,58% голосов, КПРФ получила 13,21%, «Справедливая Россия» — 8,43% голосов.

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