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Пекин наводит мосты с новым пакистанским руководством

Политика

Глава китайской дипломатии стал первым иностранным гостем нового президента Пакистана

Исламабад, 10 сентября 2018, 11:26 — REGNUM  В Исламабаде прошла встреча только что избранного и официально вступившего в должность президента Пакистана Арифа Алви с прибывшим в пакистанскую столицу с визитом главой МИД КНР Ван И, сообщает 9 сентября Синьхуа.

Алви подтвердил предвыборные заявления о том, что дружба с Китаем является «утвержденной государственной стратегией Пакистана, а китайско-пакистанский транспортный коридор представляет собой важную и неотъемлемую часть «Пояса и пути», которая уже приносит и продолжит приносить реальные выгоды пакистанскому народу».

Ван И, в свою очередь, подчеркнул, что для него является честью стать первым иностранным гостем нового руководства Пакистана и посетить церемонию инаугурации Арифа Алви. По его словам, «китайско-пакистанские отношения тверды, как скала, и не подвержены воздействию перемен во внутренней обстановке, а китайско-пакистанская дружба нерушима и прошла испытания переменами в международной обстановке».

Напомним, что в Пакистане в последний месяц полностью сменилась власть. Пост премьер-министра страны занял Имран Хан лидер партии «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость»), победившей на выборах в Национальную ассамблею — нижнюю палату парламента. Вслед за этим президентские выборы выиграл представитель этой же партии Ариф Алви.

Ранее, как в этот же день сообщает Синьхуа, Ван И провел в Исламабаде встречи со спикером Национальной ассамблеи Асадом Кайсером, а также с начальником штаба сухопутных войск Пакистана генералом Камаром Джаведом Баджвой.

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Политика Китая
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