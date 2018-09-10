Победа кандидата от «эсеров» на выборах в Ярославскую облдуму ушла к «ЕР»

Ярославль, , 11:20 — REGNUM Лидирующий на выборах кандидат от «Справедливой России» Ольга Секачева неожиданно в последний момент уступила единороссу Юрию Филимендикову. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Еще ночью 10 сентября в 19 избирательном округе, если верить сайту облизбиркома, депутат-эсер Ольга Секачева опережала своего конкурента от «Единой России». Ее уже поздравляли с победой. Однако по обновленным данным на утро, у Юрия Филимендикова 4807 голосов, а Ольга Секачева набрала 4195.

«Самая главная ошибка в том, что у нас не было наблюдателей на участках в Ростовском районе. Закрыли только город Ростов. Естественно, я не могу сказать, что победа Юрия Филимендикова — это махинации, потому что у меня нет протоколов и доказать я, к сожалению, ничего не могу», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Ольга Секачева.

Депутат-эсер отметила, что пять лет назад на выборах была такая же история. Она лидировала, но в последний момент проиграла. И вот ситуация повторилась.

«Сначала я опережала конкурента на 600 голосов, а потом оказывается, что проиграла. Надо было быть мудрее — недосмотрели. Слава Богу, что я прошла про спискам», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Ольга Секачева.

На Совете партии эсеры будут решать, что делать с этой ситуацией. Такое определение победителя «на ленточке» кажется «Справедливой России» спорным.