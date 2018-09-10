«Единая Россия» улучшила свой результат в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 11:20 — REGNUM «Единая Россия» за пять лет незначительно улучшила результаты на выборах депутатов городской думы Екатеринбурга. В 2013 году ей отдали голоса 28,11% избирателей, тогда как в сентябре 2018-го — 31,57%.

При этом отметим, что тогда участниками выборов стали сразу 13 партий, а сейчас всего пять. Оппозиция свои голоса нарастила ещё больше. КПРФ в 2013 году имела 8,60% голосов, а в 2018-м уже 23,02%, у «Яблока» было 2,01%, а стало 5,44% — партия провела в думу своего депутата. «Справедливая Россия» в 2013 году имела 17,78%, а сейчас получила все 20,66%. У ЛДПР было 5,58%, а стало 13.77%.

Напомним, выборы прошли 9 сентября. Уже известно, что в думу проходят 18 представителей «Единой России». Первое заседание новой думы пройдёт в конце сентября.