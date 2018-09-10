Муниципальный совет Рыбинска Ярославской области будет многопартийным

Ярославль, , 11:19 — REGNUM В муниципальном совете Рыбинска Ярославской области «Единая Россия» существенно ухудшило свои позиции, проиграв в ряде округов оппозиции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В городском совета 25 депутатов, они выбираются исключительно по одномандатным округам. В 6 округах победу одержали кандидаты от КПРФ — это Шакир Абдуллаев, Владимир Пудовиков, Галина Гусева, Михаил Михеев, Олег Леонтьев и Сергей Пресняков. Правда, один мандат КПРФ потеряет, так как Шакир Абдуллаев прошел в областную думу. В этом округе пройдут перевыборы.

Два места получили кандидаты от «Справедливой России» — это Нина Чистякова и Андрей Голубин. Последнему не помешала даже прописка в городе Воркуте. Микросенсацию сотворила кандидат от ЛДПР Светлана Кретова — пенсионерке из Ярославля теперь придется ездить на заседания совета за 100 километров.

В двух округах победили самовыдвиженцы: это действующий депутат мунсовета, исключенный из «Единой России» Владимир Пахарев и заместитель директора МБУ ДО «Центр детского и юношеского технического творчества» Ольга Баранова. Вероятно, Баранова примкнет к «Единой России».

«Единая Россия» выиграла выборы в 14 округах, в то время как на прошлых выборах — в 22. Свои мандаты сохранили председатель совета Константин Долгов, бывший председатель Михаил Цветков, депутаты Александр Соколов, Петр Кельберг, Светлана Соколова, Александр Сивков. Из новых лиц стоит отметить фермера Марину Степанову, которая была доверенным лицом Владимира Путина на выборах в марте, представителей судостроительных заводов «Верфь Братьев Нобель» и «Вымпел».

Вряд ли многопартийность создаст серьезные проблемы для действующего главы Рыбинска Дениса Добрякова. Для него важнее непопадание в новый состав совета бывших единороссов Дмитрия Бондарева и Ирины Сахаровой.