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Делегация из Северной Кореи отправилась на ВЭФ во Владивосток

Политика

С 11 по 13 сентября во Владивостоке на острове Русский пройдёт Восточный экономический форум

Пхеньян, 10 сентября 2018, 11:10 — REGNUM  10 сентября во Владивосток прибудет делегация из Северной Кореи, которая примет участие в работе IV Восточного экономического форума. Об этом сообщает посольство Российской Федерации в КНДР.

«10 сентября представительная делегация КНДР во главе с министром внешнеэкономических дел Ким Ён Чжэ отбыла в РФ», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 11 по 13 сентября во Владивостоке на острове Русский пройдёт Восточный экономический форум. Всего на мероприятии ожидают более 6 тыс. делегатов из более чем 60 стран.

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Восточный экономический форум
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