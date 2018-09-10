«В.Ф. Танкер» потребовал у Порошенко освободить задержанное судно

Киев, , 11:09 — REGNUM Владелец танкера «Механик Погодин» компания «В.Ф. Танкер» направила президенту Украины Петру Порошенко обращение с просьбой выпустить корабль из херсонского порта, сообщает 10 сентября пресс-служба компании.

Согласно сообщению, ООО «В.Ф. Танкер» в обращении указывает, что формальная причина задержки судна в херсонском порту — финансирование строительства корабля в 2011 году компанией «ВЭБ-Лизинг», входящей в санкционные списки Украины. Однако «В.Ф. Танкер» уже переоформил право собственности на себя и завершил расчеты с «ВЭБ-Лизинг». Со стороны пограничной службы Украины и службы безопасности Украины (СБУ) претензий в «Механику Погодину» не поступало.

Напомним, российский танкер «Механик Погодин» был незаконно задержан в Херсоне 10 августа и с тех пор удерживается там.