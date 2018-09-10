Явка на выборах депутатов Ростовской области – 45,4%

Ростов-на-Дону, , 11:12 — REGNUM Более 1,4 млн жителей Ростовской области приняли участие в выборах депутатов Законодательного собрания региона шестого созыва. Явка составила 45,4%. Согласно сведениям донского избиркома, почти 30 тыс. бюллетеней признано недействительными.

По словам главы избирательной комиссии региона Андрея Бурова, победу на выборах одержала «Единая Россия» (57%). Следом за партией власти расположились КПРФ (17,1%), ЛДПР (9,8%), «Справедливая Россия» (7%), «Коммунисты России» (5%). Представитель «Партии Роста» Дмитрий Величко победил в Советском одномандатном округе Ростова-на-Дону.

Уточняется, что 46 мест в донском парламенте шестого созыва займут «единороссы», восемь — представители КПРФ, по два мандата — народные избранники от «Справедливой России» и ЛДПР, по одному месту — «Партия роста» и «Коммунисты России». При этом последние три партии в региональном парламенте представлены не были.

Буров также отметил, что «Партия пенсионеров России» набрала 1,13% голосов, «Народный альянс» — менее 1%.

ИА REGNUM напоминает, что выборы депутатов Законодательного собрания Ростовской области шестого созыва прошли без серьезных происшествий. Зафиксированные нарушения на волеизъявление граждан повлиять не могли. Выборы признаны состоявшимися.

Как сообщало ИА REGNUM, общая явка на выборах составила превысила 45%. Этот показатель выше, чем на аналогичных выборах в 2013 году (42,06%).

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