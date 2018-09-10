Победа иркутских коммунистов на выборах была предсказуема?

Иркутск, , 11:07 — REGNUM Успех коммунистов на выборах в Законодательное собрание Иркутской области предсказуем, заявила 10 сентября ИА REGNUM вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

«В Иркутской области губернатор — коммунист. И все усилия для того, чтобы в местном парламенте у него было большинство. Результат коммунистов на выборах в Заксобрание Иркутской области никого в общем-то не удивил. Здесь история, предсказуемая для всех, кто за выборами в регионе следит не со вчерашнего дня», — считает Федорова.

По предварительным данным, на региональных выборах у КПРФ — 34,08%, у «Единой России» — 27,3%. Далее идут ЛДПР — 15,99%, «Справедливая Россия» — 7,13%, «Гражданская платформа» — 4,72%, КПСС — 4,72%, «Родина» — 1,35%.

Напомним, что Единый день голосования прошел в России 9 сентября. В 80 регонах прошло более 4,7 тысяч выборов разного уровня.