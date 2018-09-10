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Муниципальные выборы в Прикамье: лидеры и явка

Политика

В единый день голосования, 9 сентября, на территории региона прошло 183 кампании по выборам в органы местного самоуправления

Пермь, 10 сентября 2018, 11:09 — REGNUM  В Пермском крае по итогам выборов муниципального уровня лидерство по общему числу депутатских мандатов отставила за собой «Единая Россия». Ее выдвиженцы получили 71,3% мандатов (1327), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в крайизбиркоме.

В общей сложности 9 сентября выбирали 1860 депутатов в органы местного самоуправления. С большим за «Единой Россией» по количеству мандатов по итогам выборов отрывом следуют самовыдвиженцы — 377 (20%), КПРФ — 67 (3,6%), «Справедливая Россия» — 59 мандатов (3,2%), и ЛДПР — 29 мандатов (1,5%).

В Кунгуской и Чайковской гордумах единороссы оказались в меньшинстве. В Кунгуре из 21 мандата им досталось 10. Еще три мандата дасталось «Справедливой России» и четыре — самовыдвиженцам. В Чайковском из 25 мандатов 12 достались «Единой России», а 13 — оппозиции: пять — КПРФ и восемь — ЛДПР.

Средняя явка по краю составила 26,28%. Как отметили в крайизбиркоме, показатель явки по сравнению с аналогичными выборами 2015 года вырос на 4%. При этом активнее всего вел себя электорат в объединенных муниципалитетах. Так, в Гремячинске явка составила 29,49%, в Чайковском — 28,98%, в Краснокамске — 27,16%.

По официальным данным, жалоб на организацию процесса голосования не поступало.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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